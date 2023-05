Loodushuvilisest koolivennaga märkasime Kuressaare tee ääres viita – M. Ranna dendraarium. Teadsime sõna tähendust ja otsustasime ühel õhtul seal ära käia. Imestan, kuidas me dendraariumi üles leidsime. Aga seal me olime. Ei ühtki inimest. Peremees puhkas juba teist aastat Tornimäe vanal kalmistul. Lõikasime puudelt väikseid oksakesi kaasavõtmiseks, et neid hiljem täpsemalt uurida.