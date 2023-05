ÄRA VEEL JOO ⟩ Kuressaare kraanivett ei tunnistata endiselt joogikõlblikuks

Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Seepärast on soovituslik juba tänasest alustada oma kinnistu ja hoone sisese veetrassi puhastamisega. Trasside puhastamisel tuleb lähtuda Kuressaare Veevärgi soovitustest.

Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivesi on täiesti puhas. Selleks, et veenduda vee ohutuses, tuleb ära oodata pühapäevased analüüsi tulemused.

Kuressaare haigla erinevate patsientide proovid on näidanud ka lisaks E. coli bakterile kampülobakteri, rota- noro- ja enteroviiruse olemasolu. See on ootuspärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega.