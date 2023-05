Mullu detsembris siirdus manalateele Aimari ema, mis lisaks leinale tõi kaasa ka argised küsimused, näiteks Nasva kodumaja tulevikust. Aimar nendib, et on mänginud küll mõttega Saaremaale naasmisest, aga see ei ole nii lihtne, kui pole konkreetset ajendit, et võtad oma seitse asja ja lihtsalt tuled.

“Mul on suur pere, kolm poega ja venelannast abikaasa, koduseid keeli on kolm, mille vahel siis žongleerime. Räägin poegadega eesti keeles, nad saavad kõigest aru, aga kuna muud suhtlemist on vähe, siis on keeleoskus ikkagi passiivne. Poegade emakeel on vene keel, kolmas keel on neil loomulikult saksa keel,” räägib Aimar.