“Vahest on põhjus selles, et praegu on soe aeg ning eakate lähedastel on tulemas puhkused,” järeldab Tiik. “Kui hooldereform langenuks sügisele, oleks küsijaid võib-olla rohkem. Samas – ka see, kui riik kohustuse võtab, ei pruugi olla määrav. Inimesed tahavad ju elada oma kodus.”