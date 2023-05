AJA LUGU ⟩ Kingissepa: taas kuurortlinna tuulde

Et need kaks asja justnagu käsikäes käisid, ei olnud mitte juhuslik. Hilisem rajooni peaarhitekt Lilian Hansar mäletab, et vanalinna kaitsealade üks eestvõitleja, arhitekt ja legendaarne muinsuskaitsja Fredi-Armand Tomps on maininud, et kuurordi temaatika oli üks nõkse, mille toel kaitsealade vajadust otsustajatele serveerida. Et jutt ei käi mitte üksnes arhitektuuripärandi säilitamisest, vaid ka selle rakendamisest puhkemajanduse teenistusse.