Saaremaa palverännu meeskond kutsub laupäeval saarlasi rõõmuretkele

On liikumisaasta ja teame, et liikumine teeb head meile endile, aga rõõmuretkel saame teha head ka teistele ja just neile, kellel ei ole sama palju häid tingimusi liikumiseks, kui teistel. Seekordne retk on heategevuslik ja toetab nägemispuudega inimesi Saaremaal, kes ei saa niisama liikuda metsas, linnas või spordikeskustes.