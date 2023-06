OTTO PUKK ⟩ Kas need ongi majanduskriisis Eesti valitsuse prioriteedid?

Statistikaameti andmetel langes Eesti SKP käesoleva aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastaga mitu protsendipunkti ning peagi selguvad ka möödunud kvartali tulemused. Ometigi tundub see pigem ettevõtjate ja tarbijate kui valitsuse probleem, sest valitsuse ainsad sammud on maksumuudatused ning lahendusi või leevendusi tekkinud olukorra toetamiseks pole näha.

Kohati on tegemist ootuspärase olukorraga, kui arvestada, et Eesti majanduse vedurit ehk tööstust on mainitud kehtivas koalitsioonileppes vaid paaril üksikul korral ja ka siis kas kaitse- või filmitööstuse vaatest. Nii jääb tahes-tahtmata tunne, et valitsusel on kas hirm või oskamatus tekkinud olukorda lahendada, mistõttu seatakse selle asemel fookusesse n-ö asendusteemad ja -tegevused.