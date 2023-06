Kunagi, kui ma ära läksin, oli see ülikooli pärast, mis on ju suhteliselt tavaline teekond noorele inimesele pärast gümnaasiumi lõpetamist. Umbes 10 aastat tagasi õppisin aasta aega Saksamaal. Siis sain ma aru, kui tore on tegelikult Eestist ära käia ja kui hea on pärast jälle Eestis kodus tagasi olla. Sealt sain julgust ja siis tulid juba teistsugused reisid.