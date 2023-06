SUVEJOOGID ⟩ Mokteile on kena mekutada just suvel

“Väga palju võetakse toidu kõrvale või niisama nautimiseks erinevaid alkoholita kokteile just maitseelamuse pärast,” räägib sushikohvikut pidav Grete Pultsin. G-Sushis käib Grete sõnul palju noori emasid, et beebijalutamise vahepeal korraks jalgu puhata ning sushit ja mokteili nautida, ja ka neid kliente, kes pärast kokteilitamist autorooli istuda tahavad, seega on alkoholivaba variant just see, mida vajatakse.

“Coca Colat keegi kohvikus väga enam ei joo,” muigab Grete õde Breta Puhhalov, kes on ise samuti pikka aega just mokteile joonud, kuna perre tuli järjest kaks beebit. “Kokteilid ilma alkoholita maitsevad sama hästi ja retseptidki on samad,” kinnitavad õed. Nad on proovinud ja katsetanud erinevaid alkoholita kokteile, mille puhul on plussiks ka see, et nendest ilusatest värvilistest jookidest võib julgelt anda sõõmu ka lastele.