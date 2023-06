Marii on oma lapsele sõimerühmakohta mõnes Kuressaare lasteaias oodanud juba eelmisest aastast.

“Olen kirjutanud lasteaedadesse, helistanud lasteaedade direktoritele, rääkinud vallavalitsuse ametnikega, aga kasu pole olnud midagi,” tõdes Marii. “Küll öeldakse, et kohta pole, siis jällegi, et lisarühmade avamiseks pole raha. Vallast lubati mulle, et nad vaatavad mu taotluse üle ja vastavad, aga vastust ootan jaanuarist saadik!”