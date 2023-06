TUULERÕUGED ⟩ Eriti nakkav viirus ründab kevaditi just lasteaias

“Tüüpiline tuulerõugete aeg on igal aastal just kevad, aga kuna Covidi ajal kadusid meil kõik viirused vahepeal ära, sest lapsed olid kodus, siis nüüd ongi igasugu viirushaigusi, mille hulka kuuluvad ka tuulerõuged, väga palju,” räägib lastearst Ülle Käsk, lisades, et kui viirus n-ö pausilt tuleb, siis ta võtab korralikult.