Kui hooldekodusse kas ei taha või ei saa...

1. juulist 2023 jõustub hooldusreform, mis tähendab, et kohalikud omavalitsused saavad riigi antud raha kasutada üldhooldusteenuse korraldamiseks ja koduteenuse arendamiseks. Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Kui inimene ei ole nõus hooldekodusse minema või abivajaduse hindamise järgi ta hooldekodukohta ei vaja, siis on võimalik osta tasulist teenust hinnakirja alusel Kuressaare Hoolekandest. Kuressaare Hoolekanne osutab koduteenust kõigil nädalapäevadel hommikul kella kaheksast õhtul kella 20-ni üle Saaremaa. Praegu on valla sotsiaaltööspetsialisti poolt hinnatud ja suunatud koduteenuse soodushind ühe korra eest 4 eurot. Koduteenuse ühe tunni omahind on 20 eurot.