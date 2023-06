LUGEJA KÜSIB: Mis on juhtunud traditsiooniliste klassitunnistustega?

Klassikalisi kahe poolega, lahtikäivaid klassitunnistusi mitmes Saaremaa koolis enam ei väljastata. Lapsevanematele teatatakse, et tunnistused on leitavad kooli infoportaalist Stuudium. Soovi korral prinditakse mõnes koolis seesama väljavõte sealt A4-paberile.

"Oleme teiste laste klassitunnistused kõik kokku kogunud, alles on õdede-vendade, isegi vanavanemate ja vanemate omad – see on perekonna ajaloo üks osa," leiavad lapsevanemad, kes on nördinud, et lapsed ei saa tänapäeval enam klassi lõpus n-ö ametlikku "palgalehte". Samuti on kurvad vanavanemad, kes lapselaste tunnistusi näha tahaksid.