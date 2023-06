Üks nimistu saab perearsti, teine jääb asendustohtrita

"Konkurss sellele nimistule perearsti leidmiseks õnnestus ja juulist alustab nimistu perearstina doktor Kristi Kalvet," ütles Kuressaare perearstikeskuse juhataja Mari Soots. "Dr Kalvet on viimase poole aasta jooksul periooditi meie perearstikeskuses töötanud ja seeläbi veidi selle nimistu patsientidega tutvunud."

Teine muudatus on seotud nimistuga, mille asendusarstiks on kuni 30. juunini Kersti Tuuling. "Kahjuks sellele nimistule vaatamata korduvatele konkurssidele perearsti leida ei õnnestunud ja nii on selle nimistu patsiendid kindla perearstita," tõdes dr Soots.