Teada ja tuntud tõde on ka, et mõningaid inimesi ründavad sääsed innukamalt kui teisi. Teadlastel pole tänaseni lõplikku vastust küsimusele, miks see nii on. Hiljuti läbiviidud teadusuuringu tulemused näitasid aga, et sageli oleneb sääserünnakute intensiivsus inimese naha lõhnast.