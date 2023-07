Pojad kooruvad maikuus ja umbes jaanide paiku on nad kasvanud piisavalt suureks, et neid rõngastada. Saaremaal on sookurepoegade rõngastamisega tegeletud juba 1997. aastast saati. Sel nädalal õnnestus rõngastada tänavuse hooaja esimesed sookurepojad.