MAAILM ⟩ Ahvenamaa: kas lõpp neutraliteedile ja demilitariseerimisele?

JÄÄB VÕI MITTE? Vene konsulaat Ahvenamaa pealinnas Mariehamnis avati üsna pea pärast Talvesõja lõppu 1940. aastal. Diplomaatilise esinduse peaülesanne oli jälgida saarte demilitariseeritust. Nüüd kõlavad Soomes hääled, et konsulaat tuleb sulgeda. Soome valitsus on otsusega viivitanud, ilmselt kartes, et venelased võivad vastukaaluks sulgeda Soome peakonsulaadi Peterburis. Neljapäeval aga teataski Vene välisministeerium, et vastuseks Vene diplomaatide väljasaatmisele Soomest juunis tuleb Soomel 1. oktoobrist sulgeda oma Peterburi peakonsulaat. Nüüd kavatseb Soome omakorda sulgeda Venemaa peakonsulaadi Turus.

Foto: Wikimedia Commons