Saaremaa elektroonikud said koolitust Pärnus

Eriliseks muutis aktuse asjaolu, et kursuse lõpetanud 17st õpilasest tervelt 15 olid saarlased. "Oleme saanud sõbraks Saaremaa elektroonikaettevõtetega InCap ja Ouman," ütles Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Jüri Puidet. Käesoleva aasta alguses õppegruppi komplekteerides selgus direktori sõnul, et Saaremaa elektroonikaettevõtete vajadused on suuremad kui Pärnumaal, nii komplekteeruski grupp suuremas osas saarlastest.

Elektroonikaseadmete koostaja eriala on töökohapõhine- ehk õpipoisiõpe, kus tähtis on koostöö ettevõttega. Mõlemad elektroonikaettevõtted on alates sellest aastast kantud ka tunnustatud praktikaettevõtete nimekirja. 2/3 õppest toimub Puideti sõnul ettevõttes, kooli osa on anda õppijatele alg- ja teoreetilised teadmised, mis kinnistuvad töö käigus juhendajate kaasabil. Kursusele on õppima oodatud nii just tööle asunud kui ka juba kogemustega elektroonikud. Eeldus on vaid praktikakoha olemasolu ning sisemine motivatsioon ja tahe õppida midagi juurde.