Praeguseks on selge, et kui tahta säilitada varustuskindlus ja täita riiklik eesmärk katta Eesti elektritarbimine 2030. aastaks taastuvatest allikatest toodetud elektriga, siis meretuulepargid on asendamatud,“ ütles Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.