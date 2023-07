TÄNAK RALLY ESTONIAST ⟩ Peame panuseid tõstma ja täispangale minema

"Ettevalmistus on olnud üsna intensiivne; tegime ralli-eelse testi ja seejärel ka väikse ralli, nii et oli suur jõupingutus tegemaks Eestis nii head tulemust kui võimalik," lausus ta oma võistkonna M-Spordi pressiteate vahendusel.

Sel hooajal on peetud seitse MM-rallit ja pidada jääb veel kuus. Tänak võitis hooaja teise etapi Rootsis ja tuli neljandal etapil Horvaatias teiseks. Kokkuvõttes hoiab ta neljandat positsiooni. Tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota) jääb juba 42 punkti kaugusele, aga ülejäänud seltskond on üsna tihedalt koos.

"Alustame hooaja teist poolt ja me kindlasti ei anna veel meistrivõistluste kokkuvõtte mõttes alla," lubas Tänak. "Tunneme, et peame oma panuseid tõstma ja täispangale minema."

M-Spordi bossi Richard Milleneri sõnul on Eesti ralli väga erinev võrreldes eelmise etapiga Keenias. "See on üks hooaja kõige kiiremaid rallisid ja sel aastal meie jaoks üks tähtsamaid - Oti koduralli. Teame, et kogu nädalalõpu on meil eestlastelt suur toetus," lausus ta.