AJALUGU ⟩ Teatrivaibiga kultuurioaas Jursis

See on uhke ennekõike oma suuruse ja kuju poolest. “Möödunud sajandi kahekümnendate aastate alguses on ta ehitatud. Tegu on ühega kahest sellise taluhäärberi arhitektuuriga säilinud hoonest Saaremaal. Teine on Alla talus Pöide kandis Oti mõisa lähedal,” räägib Lause peremees Silver Smeljanski.