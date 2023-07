Kristiina Maripuu ⟩ Milline on Saaremaa väikekoolide kuvand?

Mai lõpus alustasin Saaremaa vallavalitsuse tellimusel väikekoolide kaardistusega, et saada teada, mida lapsevanemad väikese kooli juures hindavad, aga ka seda, mis väikekooli kahjuks kõneleb. Olemuselt ei ole see haridusuuring, vaid ennekõike lapsevanemate ja kogukondadega suhtlemine ning saadud info tervikuks kokku kogumine. Tulemusi saab kasutada väikekoolide arendustegevusteks toetuse taotlemisel, aga samal ajal on see ka vallavalitsusele ja koolijuhtidele kasulik ülevaade lapsevanemate ja kohalike kogukondade ootustest.

Pigem tugevus kui nõrkus

Kooli väiksust peetakse valdavalt kodulähedase kooli tugevaks küljeks. Kõrgelt hinnatakse väikekoolidele omast personaalset lähenemist, kõigi kaasamist, turvalisust, looduslähedast asukohta ja tunnet, et ollakse üks pere. Väikekoolide kahjuks räägib see, kui lapsi on liiga väheks jäänud, samuti tuntakse puudust parematest huviharidus- ja huvitegevusvõimalustest. Ometi pole need ainsad põhjused, miks lapsevanemad kodulähedasele koolile suuremat ja kaugemat kooli eelistavad. 4- ja 6-klassiliste koolide osas loob ebamugavust teadmine, et loetud aastate pärast tuleb lapsele ikkagi uus kool leida ning seetõttu otsustataksegi see muutus juba päris koolitee alguses ära teha. Väga palju tuuakse esile ebakindlust, mis on tingitud eelarvamustest ja juttudest, et kohe pannakse kohalik kool kinni – mõnel pool on need jutud levinud juba kümmekond aastat.