Teisipäeval laieneb Skandinaavia lõunaosa kohalt madalrõhkkonna serv üle Läänemere ja toob päevaks meile vihma, äikeseoht on suur ja sajuhood võivad intensiivsed olla (saju tõenäosus 75-90%). Puhub idakaare tuul, õhtu poole pöördub saartest alates läänekaarde ja tugevneb puhanguti 14-15 m/s. Õhutemperatuur on 14..19, Põhja-Eestis enne sadu tõuseb veidi üle 20°C.

Kolmapäeval jääb madalrõhkkond Skandinaavia kohale ja meil selle mõju nõrgeneb. Ööks pilved hõrenevad ja sajuhooge on hõredalt, päeval sajab mõnes kohas hoovihma, aga sajuhood on enamasti nõrgad. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..16°C, päeval 17..22°C.