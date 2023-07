LEILA MILLER: Laulja keha tuleb ehitada instrumendiks, sest kõikidel muusikutel on instrumendid – viiul, tšello, klaver, flööt, kõigil on instrument, sa pead ainult tehnikat õppima. Aga meie peame oma keha ehitama instrumendiks, mis laulab.

Kohtumine Leili Tammeliga Kadi raadio “Kohvilaua” saates sai teoks tükk aega enne tema päris sünnipäeva ja lilledki said üle antud mitte soovist külalist vanemaks teha, vaid ikka siirast lugupidamisest ja parimate soovidega. Meenutasin ka üht meie varasemat aastatetagust kohtumist vihmasel pühapäeval tema maakodus, mille kohta aga Leili teatas: “Vaat niisugused igapäevased asjad, mis ei ole väga tähtsad, kipuvad mul meelest ära minema! Mina fikseerin ainult seda, mis mulle tõesti tähtis on.” Võib-olla nii ongi hea, kole ju, kui kõik asjad meeles seisaksid.

▶Üks imekena koht on see Käesla küla toonases Kärla vallas, see teie lapsepõlvekodu.