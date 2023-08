Kübassaare retke esikoha viisid koju Metsapojad

Osalejail tuli alustuseks toimetada täringutega, kus kõige rohkem õnne veeretamisel oli Kaktusel, täpseimad laskurid on Metsapojad ning meditsiini ülesande lahendasid veatult Vändra krapsakad.

Paadisõit on Kübassaare retkelistele alati palju põnevust ja lusti pakkunud ning sedakorda olid nobedamad Metsapojad. Uue ja huvitava kontrollpunktina olid rajale tulnud Kõrkvere priitahtlikud pritsumehed ning siin selgus, et parimad päästjad on Metsapojad.