Keeruline Covidi aeg olid üks peamistest põhjustest, miks Tivoli vahepeal pole Saaremaale jõudnud, kuid pikk ootamine on lõppenud, sest üle viie aasta on lõbustuspark taas saarlasi meelelahutama tulemas.

"Ruumi jagub ja Tivoli on piisavalt suur," lausub Lauri Viikna ja lisab, et atraktsioone jagub kõigile - on nii ekstreemsemaid kui ka laste atraktsioone.