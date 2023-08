JUHTKIRI ⟩ Vöö koomale

Tõsi, see on tänane prognoos, kusjuures konservatiivne, sest järgneval neljal aastal arvestatakse siiski tulude suuremat kasvu võrreldes kuludega. Nõndasamuti nähakse valla laenukoormust poole väiksemana võimalikust ülempiirist.

Optimismi võiks sisendada ka asjaolu, et valla maksumaksjate arv on viimastel aastatel tasapisi kasvanud, nii nagu ka isiku kohta makstav tulumaks.

See ei vähenda aga ilmselgelt pettumust kogukondades, kes on lootnud ühe või teise vajaliku objekti töössevõtmist. Vallavalitsus küll ütleb, et soovib elanike ja kogukondade arvamust eelarvestrateegia eelnõule, aga varasema praktika põhjal on karta, et arvesse seda vaevalt võetakse.