“Hästi kahju on!” ohkab Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak , viidates õuealal asuvatele istumisalustele. Tema sõnul on lõhkujad kaks eraldi seltskonda ja mõlemad vandaalitsemised on jäädvustatud ka videopilti. Esimene kord kisti puruks seitse istumisalust, teine kord neli.

“Selleks peab ikka tahe olema, et jõudu kasutada ja neid lahti rebida. Ei saa nüüd öelda, et nad meeletult tugevalt kinni on, aga teisest küljest pole ju kõike võimalik ja mõttekas betooni valada,” rääkis Visak.