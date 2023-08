Reedel eemaldub madalrõhkkond Botnia lahe suunas, aga selle kaguservas on meil hoovihma tõenäosus suur öö hakul ja taas päeval ning siis on ka äikesevõimalus. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul, rannikul on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13..18°C, päeval 19..24°C.