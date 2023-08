Pealkiri on vähe vale, sest jaanipäevaks jõudsin koju, kuid eks kaks nädalat enne pööripäeva iidses kultuuris ja tänapäeva tipptehnoloogias olid ikka pöörased küll.

Seda just selles vaates, et iga päev tuli jalutada 15–20 km ja seda täiesti vabatahtlikult (säärasele mahvile peavad vastu vaid Adidase või Puma kvaliteettossud). Kogu programm Jaapani kultuuri, looduse ja köögipoolega tutvumiseks oli kokku pandud kodus peopesas nutifoniga ning kõik rongid ja bussid olid just seal ja sel kellaajal, mis oli plaanitud, ning üheksa öömaja võtmed kindlalt seal, kus pidid olema.