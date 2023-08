Admiral Cowani komandöri kaptenmajor Märt Uuemaa sõnul on vanemmadrus Raud vastutustundlik ja usaldusväärne mereväelane, kes täidab ülemate antud ülesandeid vastutusrikkalt ja täpselt.

"Ta on motiveeritud saavutama seatud eesmärke ning näitab initsiatiivi probleemide lahendamisel. Tema suur tegutsemistahe ja võime meeskonnas töötada on aidanud kaasa edu saavutamisele eelnevalt läbitud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil," märkis komandör.