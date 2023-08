ON LIIGA PIKK VÕI POLE? ⟩ Kaarma kalmistu rohi kasvab tavapäraselt

Ta lisas, et kõik käib siiski plaanipäraselt, kalmistuvaht toimetab hoolsalt ja probleeme pole olnud. "On ette nähtud, et hooajal tuleb vähemalt neli korda niita, aga eks see oleneb suuresti aastast," märkis Tiitson. Looduse säilitamise eesmärgil kalmistuid hooldamata jätta ei tohi. "Kalmistutel on ikkagi oma standard kehtestatud, et millisele tasemele peab kalmistu vastama, kuidas ja mismoodi niita ning võsa võtta. Sellega on iga kalmistuvaht kursis ja seda ka täidab," lausus ta.