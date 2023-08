JUHTKIRI ⟩ Mida tähendab, et “saarlased punajurakat ei taha”?

Muidugi võib öelda, et ajalehes saab väita mida iganes, kuid nii põhjapaneval väitel võiks veidi rohkem tagapõhja olla kui kahe allika sõnad, ilmselt veel osaliselt valesti mõistetud. Loomulikult võib igaüks öelda oma arvamuse, kuid lõplike järelduste tegemiseks tuleks suhelda suurema hulga inimestega. Pealegi on Tehumardi ausamba teemal varem korduvalt arvamust avaldatud ja pigem ollakse Saaremaal seda meelt, et las ta olla. Täpsemalt – vallavalitsus leiab, et obelisk tuleks mõnevõrra ümber teha, mälestamaks kõiki sõjas hukkunuid ja miks mitte pikemas perspektiivis anda monumendile ka mingeid uudseid funktsioone.