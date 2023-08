Loch Ness on pindala järgi Loch Lomondi järel Šotimaa suuruselt teine ​​järv, mille pindala on muljetavaldav 56 km2. Järvel on pikkust 36 km ja selle maksimaalne laius on 2,7 km, suurim sügavus 230 meetrit. See teeb Nessist Loch Moari järel sügavuselt teise järve Šotimaal ning väidetavalt sisaldab see rohkem vett kui kõik Inglismaa ja Walesi järved kokku.