Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool, hiljem kohati hoovihma, võib olla äikest. Paiguti tekib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2–7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 13–18 kraadi.