Kätlin Kukk ⟩ Ettevaatust! Küberkelmid on muutunud veel nutikamaks

Pettused on muutunud üha kavalamaks ja ohvriks langevad väga erineva taustaga inimesed alates tudengitest ning lõpetades tippjuhtidega. Selleks, et mitte kelmide ohvriks langeda, tuleb olla ülitähelepanelik iga kord, kui kusagile mobiil-ID või Smart-ID PIN-koode sisestad või kellegi poolt edastatud linkidele vajutad. Keegi ei ole kaitstud - petturid on paraku loomingulised ja ronivad su sotsiaalmeediasse, e-postkasti ja telefoni erinevatel viisidel.