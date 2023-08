“Töötame selle nimel, et saada noori maakonnahaiglatesse tööle ja hea meel on näha, et lähtetoetusega oleme igal aastal suutnud vähemalt ühe arsti ka Saaremaale tuua,” rääkis terviseminister Saarte Häälele.

Lähtetoetus, mis oli algul suunatud vaid arstidele, on nüüd laienenud ka proviisoritele ning praegu arutatakse Sikkuti sõnul ka õdedele toetusskeemi loomist. “Raha on see, mis mõjutab inimeste ja organisatsioonide otsuste tegemist enim ning see on koht, kus ministeerium saab kaasa aidata,” leidis Sikkut.