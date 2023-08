Pärast seitsmendat klassi tundis Jaak, et teda ei seo selle paigaga suurt midagi, ja siirdus maailma avastama. Ometi on ta nüüd, aastaid hiljem, pärast elamist ja töötamist mandril, kodukandis tagasi ja oma juured uuesti leidnud. Veel enam, mehes on energiat anda oma panus kogukonna tugevdamisse just hariduse vallas.