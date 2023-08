Spordisangarite mälestuse jäädvustamine on austusavaldus

“Eestil on 25 olümpiavõitjat, neist 10 on läinud taevastele radadele. Meil on suur au, et ka saarlane Voldemar Väli tuli 95 aastat tagasi Amsterdamis maadluses olümpiavõitjaks ja meie kohus on nüüd tema mälestust jäädvustada Kuressaares,” kirjutab ajakirjanik ja spordiveteran Veljo Kuivjõgi.