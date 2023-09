SAAREMAA AASTA ÕPPIJA ⟩ Mihkel Kembre edulugu on julgustuseks kõigile täiskasvanutele

Vallavalitsuses lapse nime registreerides küsis ametnik muu hulgas ka mõlema vanema haridustee kohta. Kui ema sai öelda, et tal on kõrgharidus, pidi Mihkel möönma, et temal on põhiharidus. Selle peale tegi ametnik suured silmad ja küsis üle: „Oi, kas tõesti, kuidas siis nii?“. Piinlik hetk. See sai Mihklile otsustavaks tõukeks, et lõpetada katkenud haridustee.