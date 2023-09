ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Map tea, egas ma möni kloun ole"

Isehakanud vang aknaäärses voodis oli aga endiselt arvamusel, et kõik siin ilmas sakib ega ilmutanud just suurimat vaimustust, kui tulin teda jalutustiirule kaasa kutsuma. Samuti ei uskunud ta mo väiteid, et ta dokumendid on kõik kindlas kohas, mitte Somaaliasse maha müüdud.

Üldse on praegu siia osakonda kokku sattunud parajad tüübid. Ühed poisid 4. palatist otsustasid korraldada kavala diversiooni. Pidasime just istungit-koosolekut, kui puhketuppa astub sisse põetaja ning küsib: „Kuulge, poisid neljandas väidavad, et nad pole süüa saanud.“ Võtsin seda maru isiklikult, sest ma tean, et olin see, kes nendele söögi ette viis. Mis mõttes? Kas ma olen täiesti delulu? Uurisime asja. Selgus, et tüübid olid kõik kenasti ära söönud, aga, ja ma tsiteerin,“ tahtsid lihtsalt, et noored praktikandid uuesti nende tuppa tuleksid“. Kahjuks see plaan neil läbi ei läinud.

Erilist nalja pakub tervele osakonnale üks tore naine, kes väänab kõik olukorrad ja nähtused värssideks. Selline mönus parajalt korpulentne tädi, kelle puhul mul tekkis kohe tunne, et ta teeb raudselt megahäid pannkooke. Osakonna perenaine käib taaga (ja muidugi paljude teistega) aeg-ajalt jutustamas, paneb käe ümber nagu vanale tuttavale ning nõnda nad siis teineteist naerutavad.

Kui kõik need tema haikud saaksid biidi ka peale, peaksid Nublud, Reketid ja Eminemid hirmust konkurendi ees vaikselt tudisema. Tahtsime ta esitlust videosse ka võtta, aga siis ta, käre mutt, sajatas seepeale: „Map tea, egas ma möni kloun ole.“