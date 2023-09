Jaak Reinmets ⟩ Kes s***s meie kaevu? Eks ikka me ise

2020. aasta augustis valmis Eesti keskkonnainvesteeringute keskuse juhtimisel uuring, mille järgi on 71% hajaasustuse kaevudest saastunud. Muu hulgas ohtlike bakteritega, mis pärit inimeste väljaheidetest. Tänaseks on möödunud kolm aastat ja kahjuks ei ole avalikustatud ühtegi ettepanekut, kuidas põhjavee katastroofilist olukorda muuta. Ilmub küll hulgaliselt artikleid, milles arutleme maailma keskkonnaprobleemide teemal, aga vaikime sellest, et Eestis joob suur osa rahvast reostunud ja baktereid sisaldavat joogivett.