Kohalikud kalurid nurjasid Venemaa mereväe sõjalised õppused, mis pidid toimuma Norra ja Iirimaa majandustsooni kuuluvates vetes, kirjutab Soome veebiportaal Tivi.fi. Norra ajakirjandusele viidates annab väljaanne teada, et kalurite protesti tõttu on venelaste plaan merel raketikatsetusi korraldada juba kahel korral nurjunud.

Mõttekoja Euroopa Poliitika Uurimiskeskus (Center for European Policy Analysis ehk CEPA) teadur Elisabeth Braw hindab hiljutisi “kalurite mässe” kõrgelt. Kalurid on Vene sõjalaevu peatanud kaks korda: esimest korda leidis see aset 2022. aasta alguses Iirimaa lähistel, teist korda aga tänavu augustis Norra majandusvööndis.