„VAIMUSTAV LOOJA“ ⟩ Pianist Joel Remmel esitleb neljapäeval sooloalbumit

Kontserdil kõlavad tuntud vaimulikud laulud, hümnid ja rahvaviisid värsketes klaveriseadetes. Tegu on lauludega, mis on Joelile ühel või teisel viisil aastate jooksul tähenduslikuks saanud ning mille esitamine on alati eriline sündmus.

Album salvestati 2022. aasta veebruaris Arvo Pärdi Keskuse saalis. Joel kirjeldab plaadi saamislugu järgmiselt: “Laulasmaa männimetsas asuvas Arvo Pärdi Keskuses olemine on alati eriline, midagi täiesti teistsugust linnakära ja -rutiiniga võrreldes. Plaadil kõlav materjal sai sealviibimisest kindlasti ühe dimensiooni võrra rikkamaks, võimaldades süübida muusikasse, mõtiskleda laulude sisu üle ja lasta vaikusel kõneleda. Just viimane neist on selle materjali puhul äärmiselt oluline!”

Peamine rõhk neis lauludes on sõnadel ja sõnumil, on paljudele laulude tekst niivõrd tuttav, et võimaldab instrumentaalversiooni kuulates sõnumile mõeldes kaasa mõtiskleda. “Ootan kõiki kontserdile, et keeruliste aegade keskel võtta tunnike hingetõmbeks ja kosutuseks, mida muusika alati pakkunud on, aidates suunata pilk üles, kust tuleb abi ja lahendused elu keerdkäikudes ning rõõm ja tänutunne saavad ülendatud,” kutsub kuulajad kontserdile Remmel.