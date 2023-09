Seltsi koordinaatori Kristina Õuna sõnul on temalt uuritud vähemalt kahest koolist, kas Punane Rist saaks kooli toetada hügieenisidemete soetamisega.

"Muidugi aitame – ikka selleks, et ühelgi tüdrukul ei jääks sellepärast koolipäev pooleli või üldse kooli tulemata, kuna tal hakkasid "päevad"," ütles Õun. "Noored neiud ei pruugi ehk osata päris täpselt oma tsüklit jälgida, et täpselt õigeks päevaks sidemed kaasas oleks. Ja alati see tsükkel ju nii korrapärane ei ole."