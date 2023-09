"Politseile on praeguseks autos olnud inimesed teada. Oleme kindlaks teinud, et autot juhtis 16-aastane noormees, kes oli autos koos 23-aastase noormehega," ütles Kuressaare jaoskonna piirkonnapolitseinik Kent Puiestee . Viga ei saanud neist Puiestee sõnul õnneks kumbki.

Teada on ka, et auto rentis 27-aastane noormees, kes ei teinud mingeid takistusi selleks, et tema renditud autoga ei sõidaks teised inimesed.