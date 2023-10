Lugeja küsib: Büroohoones, kus meie kontor asub, hakati remontima meist allpool asuva korruse ruume. Nüüd on töökohal vahetevahel jube müra ja tööle tulla saame ainult läbi trepikoja, kus käivad ehitustööd. Tolmune on nii trepikoda kui ka lift. Kas see on normaalne või mida peaks tegema?