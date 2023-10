REPORTAAŽ ⟩ Noored õpetajad on klassi ees motivatsiooni ja powerit täis

On neljapäeva keskpäev Kuressaare Hariduse kooli väikses majas ehk Kingu õppehoones, kus teadmisi koguvad väikeklasside õpilased. Mööda pimedaid ja veidi väsinud interjööriga koridore jõuame väikesse klassiruumi, kus parajasti käimas 3. klassi eesti keele tund. Kohal on kolm õpilast – kaks tüdrukut, üks poiss, igaühel oma laud, ühel kõrval ka abiõpetaja. Klassi ees seisab energiline ja rõõmus noor õpetaja Brita Rand (28), laual lahti õpik ja töövihik ning peos marker, et tahvlil koos õpilastega ülesandeid lahendada. “Muuseumis olete käinud?” küsib Brita lastelt. Vastuseks kõlab kooris: “Ei!” “No ikka olete,” jätkab Brita vastusest hoolimata ning asub tahvlile vitriinkappi joonistama, et lastele selgeks teha, millega tegemist.