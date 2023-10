SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Elu on erakordselt rekordiline

Kui miski ei ole “enneolematu”, siis on ta “pretsedenditu” või “erakordne”. Kui miski pole just “rekordiline”, siis on ta “massiivne” või vähemasti “ulatuslik”.

Hiljutine torm tõi häirekeskusse rekordarvu kõnesid. Drag-king´i võistlusel osales rekordarv eestlasi. Lampedusa saarele Vahemeres saabus rekordarv põgenikke. Oli seenemürgistuste rekordaasta. Hamasi rünnak Iisraelile oli poole sajandi suurim ja ohvriterohkeim. Ukraina ennustab talveks rekordarvu droonilööke. Septembris purunesid mitmed soojarekordid. See on vaid tilluke ülevaade viimase paari nädala rekordsündmustest.

Enamik toodud näidetest on väga tõsised, isegi traagilised. Aga uudiseid on ajakirjanduse käsitluses ikka jaotatud “kõvadeks” ja “pehmeteks”, see on hoopis teine teema. Tähelepanu väärib erakorralisuse tõus uudiskünnise kriteeriumiks. Siinkirjutaja meelest vaata et kõige peamiseks, ja seda sõltumata sellest, kas tegemist on sõja- või seltskonnauudisega.

Ühest küljest arvan selgituse olevat lihtsa. Meid ümbritseb iga päev nii palju infomüra, et tähelepanu äratamiseks tuleb mitte maksimaalselt, vaid üle võlli pingutada. Öeldes “meid”, pean silmas nii avalikkust laiemalt kui ka kolleege-ajakirjanikke.

Näen siin ohte. Ehk et kui sündmuse juures pole erakorralisus piisaval määral esindatud, võib see jääda kajastamata või tuleb see tingimata juurde leiutada. Kumbki otsus pole ajakirjandusliku valikuna hea. Mõni kaalukas sündmus jääb varju ja mõni vähem tähtis saab asjatult vunki juurde.