Ametikool kutsub Oskuste ööl kolme töötuppa ja ringkäigule

Pakendi prototüüp. Räägitakse sellest, mis on pakend ja milleks see vajalik on. Vaadatakse pakendit ka jätkusuutlikkuse vaatenurgast. Luuakse pakendi kujutis pinnalaotusele vastavalt tootele. Töötuba õpperuumis S-103 kestab 18.00 – 19.30. Juhendab Maila Juns-Veldre. Oodatud on disainihuvilised ja need, kes kaaluvad õppima asumist kujundaja erialale. Töötuppa mahub 14 osalejat.